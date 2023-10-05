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Более 3000 работников общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге

15.17 Пятница, 6 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге не хватает более 3000 работников общественного транспорта. Нужны водители трамваев, троллейбусов, автобусов, кондукторы и ремонтный персонал.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на руководителя отдела кадров Гортранса Светлану Мищенко, сейчас на предприятии нужны еще 307 водителей трамваев и 140 водителей троллейбусов. Причиной дефицита кадров называют низкие зарплаты. На предприятии эту проблему решить не могут.

Также не хватает около 400 водителей автобусов. Об этом сообщает замдиректора филиала автобусных перевозок Гортранса Александр Ашихмин.

«В 2023 году на работу пришло всего 22 человека, а работает сейчас 396 человек. Нужно более 700-800 человек, чтобы наши горожане могли комфортно передвигаться по Екатеринбургу»,

– отметил Ашихмин.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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