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Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор белорусской компании «Минскметропроект» Михаил Рудько на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild заявил, что компетенции компании можно применить при проектировании строительства екатеринбургского метро.
Михаил Рудько утверждает, что применение современных технологий при строительство второй ветки метро, о которой так давно мечтают екатеринбуржцы, позволит сократить сроки и расходы по проекту на 5-20% в сравнении с тем, что было 10 лет назад.
Директор «Минскметропроекта» отметил, что компания готова предложить услуги по проектированию второй ветки метро. Он считает, что уральской столице нужно развивать метрополитен, ведь сейчас в городе всего девять станций.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков после презентации компании сообщил, что использование компетенции «Минскметропроекта» при строительстве метро не исключается. Но напомнил, что бюджетных средств на строительство пока нет.
Михаил Рудько утверждает, что применение современных технологий при строительство второй ветки метро, о которой так давно мечтают екатеринбуржцы, позволит сократить сроки и расходы по проекту на 5-20% в сравнении с тем, что было 10 лет назад.
«Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%, все зависит от конкретного случая»,
– передает «Интерфакс» слова Рудько.
Директор «Минскметропроекта» отметил, что компания готова предложить услуги по проектированию второй ветки метро. Он считает, что уральской столице нужно развивать метрополитен, ведь сейчас в городе всего девять станций.
«Что касается проектирования, ожидаем Екатеринбург. Мы готовы предложить наши услуги. Знаем, что в Екатеринбурге есть свой проектировщик, также готовы с ним сотрудничать, помогать и где-то подсказывать, может быть, быстрее пойдет этот проект»,
– сказал Михаил Рудько.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков после презентации компании сообщил, что использование компетенции «Минскметропроекта» при строительстве метро не исключается. Но напомнил, что бюджетных средств на строительство пока нет.
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