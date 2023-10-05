Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге





– передает «Интерфакс» слова Рудько. «Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%, все зависит от конкретного случая»,





– сказал Михаил Рудько. «Что касается проектирования, ожидаем Екатеринбург. Мы готовы предложить наши услуги. Знаем, что в Екатеринбурге есть свой проектировщик, также готовы с ним сотрудничать, помогать и где-то подсказывать, может быть, быстрее пойдет этот проект»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Директор белорусской компании «Минскметропроект» Михаил Рудько на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild заявил, что компетенции компании можно применить при проектировании строительства екатеринбургского метро.Михаил Рудько утверждает, что применение современных технологий при строительство второй ветки метро, о которой так давно мечтают екатеринбуржцы, позволит сократить сроки и расходы по проекту на 5-20% в сравнении с тем, что было 10 лет назад.Директор «Минскметропроекта» отметил, что компания готова предложить услуги по проектированию второй ветки метро. Он считает, что уральской столице нужно развивать метрополитен, ведь сейчас в городе всего девять станций.Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков после презентации компании сообщил, что использование компетенции «Минскметропроекта» при строительстве метро не исключается. Но напомнил, что бюджетных средств на строительство пока нет.