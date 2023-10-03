Мэр Екатеринбурга заявил о планах по обновлению общественного транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют обновить парк общественного транспорта. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild.По словам Орлова, в этом году на маршруты должны выйти 35 новых автобусов. В следующем году планируется приобрести еще 60 новых автобусов на газомоторном топливе. Также до конца года в город должны поступить 50 троллейбусов. Первая их партия с удлиненным автономным ходом уже курсирует по Екатеринбургу. Часть таких троллейбусов запустили в Академический.Отдельно глава города прокомментировал ситуацию с трамваями. Он отметил, что в парке сейчас находится более 400 трамваев, но их средний возраст превышает 40 лет. 70% парка составляют устаревшие трамваи.Сейчас, как заявляет Орлов, на рассмотрении находится частная концессионная инициатива. Она предполагает строительство трамвайных путей, контактной сети, трамвайного депо, двух тяговых подстанций и приобретение нового подвижного состава. Так, обещают закупить 20 новых двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов. Но сроки приобретения новых трамваев мэр Екатеринбурга не уточнил.