В Екатеринбурге стартовало строительство нового ЖК по программе КРТ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовало строительство нового жилого комплекса по программе комплексного развития территорий на Эльмаше.Строители сегодня вбили первую сваю в основание нового ЖК, который расположится в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана. Это одна из трех площадок в Екатеринбурге, включенных в первую очередь реализации проектов КРТ.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что старт строительству дали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Евгений Куйвашев.На этом участке ранее находились 14 малоэтажных домов, четыре из них были аварийными. Теперь, по словам президента компании-застройщика «Страна-девелопмент» Александра Гайдукова, здесь появятся два многоквартирных дома переменной этажности – от шести до 25 этажей. Также на этой территории должны построить детский сад на 100 мест.Ожидается, что строительство ЖК завершится в 2027 году.Всего сейчас в Свердловской области в стадии подготовки и реализации находятся 12 проектов КРТ – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Среднеуральске.