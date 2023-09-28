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На Свердловской железной дороге с начала года перевозки пассажиров выросли на 10%
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
За девять месяцев этого года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги поездки совершили 24,3 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В пресс-службе СвЖД сообщили, поездки в пригородных поездах совершили 18,2 миллиона человек (+9,8%), а в поездах дальнего следования – 6,1 миллиона человек (+10,9%). С начала года пассажирооборот на СвЖД вырос на 8,4%.
В сентябре в поездки по СвЖД отправились 2,8 миллиона пассажиров (+8,7% к сентябрю 2022 года). Из них на пригородных поездах проехали 2,2 миллиона человек (+8,7%), а в поездах дальнего следования – около 600 тысяч человек (+8,6%).
В пресс-службе СвЖД сообщили, поездки в пригородных поездах совершили 18,2 миллиона человек (+9,8%), а в поездах дальнего следования – 6,1 миллиона человек (+10,9%). С начала года пассажирооборот на СвЖД вырос на 8,4%.
В сентябре в поездки по СвЖД отправились 2,8 миллиона пассажиров (+8,7% к сентябрю 2022 года). Из них на пригородных поездах проехали 2,2 миллиона человек (+8,7%), а в поездах дальнего следования – около 600 тысяч человек (+8,6%).
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