На Свердловской железной дороге с начала года перевозки пассажиров выросли на 10%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За девять месяцев этого года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги поездки совершили 24,3 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В пресс-службе СвЖД сообщили, поездки в пригородных поездах совершили 18,2 миллиона человек (+9,8%), а в поездах дальнего следования – 6,1 миллиона человек (+10,9%). С начала года пассажирооборот на СвЖД вырос на 8,4%.В сентябре в поездки по СвЖД отправились 2,8 миллиона пассажиров (+8,7% к сентябрю 2022 года). Из них на пригородных поездах проехали 2,2 миллиона человек (+8,7%), а в поездах дальнего следования – около 600 тысяч человек (+8,6%).