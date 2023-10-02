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Международный строительный форум 100+ TechnoBuild открылся в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге открылся Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие будет проходить до 6 октября.
100+ TechnoBuild – крупнейший региональный инженерно-строительный конгресс в стране. В этом году выставка проводится уже в десятый раз.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что тема форума – «Строительство человечности». Выставка посвящена проектированию, строительству и эксплуатации сооружений, а также созданию комфортной среды городов.
Планируется, что в этом году в форуме 100+ TechnoBuild примут участие 25 тысяч человек, а количество спикеров достигнет 700.
100+ TechnoBuild – крупнейший региональный инженерно-строительный конгресс в стране. В этом году выставка проводится уже в десятый раз.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что тема форума – «Строительство человечности». Выставка посвящена проектированию, строительству и эксплуатации сооружений, а также созданию комфортной среды городов.
Планируется, что в этом году в форуме 100+ TechnoBuild примут участие 25 тысяч человек, а количество спикеров достигнет 700.
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