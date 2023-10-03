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Около 700 миллионов рублей выделяют власти Свердловской области на ремонт Серовского тракта
Речь идёт об участке между Екатеринбургом и Нижним Тагилом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области выделяют 699 миллионов рублей на ремонт Серовского тракта. Речь идёт об участке между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Областной департамент госзакупок разделил работы на четыре лота, аукционы по ним завершатся до 17 октября.
Работы будут вестись на территории Нижнего Тагила, Кировградского, Невьянского и Верхнепышминского городских округов.
Ремонт, согласно условиям госзакупки, должны начать весной 2024 года, а завершить осенью того же года. За исключением ближайшего к Екатеринбургу участка – его подрядчик должен сдать в срок до 19 сентября 2025 года.
В общей сложности на ремонт Серовского тракта на участке Екатеринбург – Нижний Тагил в ближайшие два года власти готовы потратить более 1 миллиарда рублей – в мае этого года уже определились два подрядчика, которые должны до 20 августа 2024 года отремонтировать ещё два отрезка трассы в Невьянском районе за 138 млн рублей и 76 млн рублей (в условиях высокой конкуренции цены на аукционах были снижены с 214 и 101 млн рублей соответственно). Кроме того, за 210 млн рублей отремонтируют путепровод через железнодорожные пути на подъезде к Екатеринбургу, ещё за 151 млн выполнят ремонт южного подъезда к Нижнему Тагилу.
Работы будут вестись на территории Нижнего Тагила, Кировградского, Невьянского и Верхнепышминского городских округов.
Ремонт, согласно условиям госзакупки, должны начать весной 2024 года, а завершить осенью того же года. За исключением ближайшего к Екатеринбургу участка – его подрядчик должен сдать в срок до 19 сентября 2025 года.
В общей сложности на ремонт Серовского тракта на участке Екатеринбург – Нижний Тагил в ближайшие два года власти готовы потратить более 1 миллиарда рублей – в мае этого года уже определились два подрядчика, которые должны до 20 августа 2024 года отремонтировать ещё два отрезка трассы в Невьянском районе за 138 млн рублей и 76 млн рублей (в условиях высокой конкуренции цены на аукционах были снижены с 214 и 101 млн рублей соответственно). Кроме того, за 210 млн рублей отремонтируют путепровод через железнодорожные пути на подъезде к Екатеринбургу, ещё за 151 млн выполнят ремонт южного подъезда к Нижнему Тагилу.
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