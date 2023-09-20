Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для бизнеса по версии «Forbes»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Журнал «Forbes» составил рейтинг лучших городов России для ведения бизнеса. Екатеринбург в этом списке оказался на пятом месте.
Основными критериями стали кадры (количество выпускников вузов и колледжей на 1000 человек), инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес (количество МСП на 1000 человек), демография и жилье, доходы (отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму) и качество жизни (индекс качества городской среды).
По результатам подсчетов Екатеринбург набрал 58,3 балла.
Всего в рейтинг включили 90 городов с наибольшим количеством жителей, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Первое место в списке занял Краснодар (64,6 балла), второе – Южно-Сахалинск (60,9 балла), третье – Тюмень (59,5 балла), а четвертое – Калининград (58,6 балла).
Основными критериями стали кадры (количество выпускников вузов и колледжей на 1000 человек), инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес (количество МСП на 1000 человек), демография и жилье, доходы (отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму) и качество жизни (индекс качества городской среды).
По результатам подсчетов Екатеринбург набрал 58,3 балла.
Всего в рейтинг включили 90 городов с наибольшим количеством жителей, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Первое место в списке занял Краснодар (64,6 балла), второе – Южно-Сахалинск (60,9 балла), третье – Тюмень (59,5 балла), а четвертое – Калининград (58,6 балла).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбург присоединился к чемпионату России по фоновой ходьбе
20 сентября 2023
20 сентября 2023
Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия» представит Алена Харланова
21 сентября 2023
21 сентября 2023
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб водитель грузовика
20 сентября 2023
20 сентября 2023