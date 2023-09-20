Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для бизнеса по версии «Forbes»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Журнал «Forbes» составил рейтинг лучших городов России для ведения бизнеса. Екатеринбург в этом списке оказался на пятом месте.Основными критериями стали кадры (количество выпускников вузов и колледжей на 1000 человек), инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес (количество МСП на 1000 человек), демография и жилье, доходы (отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму) и качество жизни (индекс качества городской среды).По результатам подсчетов Екатеринбург набрал 58,3 балла.Всего в рейтинг включили 90 городов с наибольшим количеством жителей, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Первое место в списке занял Краснодар (64,6 балла), второе – Южно-Сахалинск (60,9 балла), третье – Тюмень (59,5 балла), а четвертое – Калининград (58,6 балла).