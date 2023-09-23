Строительство первого квартала жилого района на севере Екатеринбурга идет к завершению

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

«УГМК-Застройщик» продолжает развивать свой флагманский проект на севере Екатеринбурга. В ближайшем будущем «Изумрудный бор» прирастет еще одним домом на 258 квартир, который станет последним в первом квартале нового жилого района. Сегодня девелопер объявил о старте бронирования на квартиры.Согласно проекту, здание по улице Льва Люльева состоит из трех секций переменной этажности – 12 и 22 этажей. Объект граничит с парком «Пышминские озерки», что обеспечит жителям лучшие виды из окон квартиры. В доме представлены одно-, двух и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 99 кв.м. В планировках предусмотрены большие кухни-гостиные, мастер-спальни с гардеробными и дополнительными туалетными комнатами, а на вторых и последних этажах представлены квартиры с террасами.В холлах первых этажей разместятся мягкие гостевые зоны с детскими игровыми, туалетными комнатами. В специально оборудованном помещении можно оставить коляску или велосипед, а владельцы собак помыть лапы питомца после прогулки.Для жителей во дворах обустроен настоящий сад из цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, за которым тщательно ухаживают специалисты. Среди них сосны, ели, яблони, рябины, клены, орех маньчжурский, цветы и злаки. Важно, что все растения во дворе гипоаллергенны и устойчивы к уральскому климату.Во внутреннем пространстве жилого района установлены детские игровые комплексы для разных возрастов. Предусмотрены лаунж-зоны для отдыха с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi. Для любителей спорта здесь возведена отдельная воркаут-зона - комплекс уличных тренажеров, большой корт для игры в теннис, баскетбол и футбол. Вся территория квартала оборудована многоступенчатой системой безопасности с видеонаблюдением без «слепых зон» и круглосуточной службой мониторинга.В новом жилом районе предусмотрено все необходимое: магазины, аптека, кафе, ателье, а также медицинская клиника «УГМК-Здоровье», куда можно обратиться всей семьей в случае необходимости. В этом году откроет свои двери большой фитнес-центр федеральной сети «Bright Fit» с двумя бассейнами – взрослым и детским и spa-комплексом. В шаговой доступности расположен торгово-развлекательный центр «VEER Mall» с кинотеатром, множеством магазинов и ресторанов.Необходимо отметить, что на протяжении трех лет жилой район «Изумрудный бор» получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В этом году он признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области. Кроме того, летом жилой район получил призовое место за лучшую архитектурную подсветку фасада в престижном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК».В настоящее время масштабное строительство района продолжается. По плану территория «Изумрудного бора» будет представлена 13 кварталами, где будут проживать около 25 тысяч человек.