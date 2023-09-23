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Строительство первого квартала жилого района на севере Екатеринбурга идет к завершению
Фото: УГМК-Застройщик
«УГМК-Застройщик» продолжает развивать свой флагманский проект на севере Екатеринбурга. В ближайшем будущем «Изумрудный бор» прирастет еще одним домом на 258 квартир, который станет последним в первом квартале нового жилого района. Сегодня девелопер объявил о старте бронирования на квартиры.
Согласно проекту, здание по улице Льва Люльева состоит из трех секций переменной этажности – 12 и 22 этажей. Объект граничит с парком «Пышминские озерки», что обеспечит жителям лучшие виды из окон квартиры. В доме представлены одно-, двух и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 99 кв.м. В планировках предусмотрены большие кухни-гостиные, мастер-спальни с гардеробными и дополнительными туалетными комнатами, а на вторых и последних этажах представлены квартиры с террасами.
В холлах первых этажей разместятся мягкие гостевые зоны с детскими игровыми, туалетными комнатами. В специально оборудованном помещении можно оставить коляску или велосипед, а владельцы собак помыть лапы питомца после прогулки.
Для жителей во дворах обустроен настоящий сад из цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, за которым тщательно ухаживают специалисты. Среди них сосны, ели, яблони, рябины, клены, орех маньчжурский, цветы и злаки. Важно, что все растения во дворе гипоаллергенны и устойчивы к уральскому климату.
Во внутреннем пространстве жилого района установлены детские игровые комплексы для разных возрастов. Предусмотрены лаунж-зоны для отдыха с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi. Для любителей спорта здесь возведена отдельная воркаут-зона - комплекс уличных тренажеров, большой корт для игры в теннис, баскетбол и футбол. Вся территория квартала оборудована многоступенчатой системой безопасности с видеонаблюдением без «слепых зон» и круглосуточной службой мониторинга.
В новом жилом районе предусмотрено все необходимое: магазины, аптека, кафе, ателье, а также медицинская клиника «УГМК-Здоровье», куда можно обратиться всей семьей в случае необходимости. В этом году откроет свои двери большой фитнес-центр федеральной сети «Bright Fit» с двумя бассейнами – взрослым и детским и spa-комплексом. В шаговой доступности расположен торгово-развлекательный центр «VEER Mall» с кинотеатром, множеством магазинов и ресторанов.
Необходимо отметить, что на протяжении трех лет жилой район «Изумрудный бор» получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В этом году он признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области. Кроме того, летом жилой район получил призовое место за лучшую архитектурную подсветку фасада в престижном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК».
В настоящее время масштабное строительство района продолжается. По плану территория «Изумрудного бора» будет представлена 13 кварталами, где будут проживать около 25 тысяч человек.
Согласно проекту, здание по улице Льва Люльева состоит из трех секций переменной этажности – 12 и 22 этажей. Объект граничит с парком «Пышминские озерки», что обеспечит жителям лучшие виды из окон квартиры. В доме представлены одно-, двух и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 99 кв.м. В планировках предусмотрены большие кухни-гостиные, мастер-спальни с гардеробными и дополнительными туалетными комнатами, а на вторых и последних этажах представлены квартиры с террасами.
В холлах первых этажей разместятся мягкие гостевые зоны с детскими игровыми, туалетными комнатами. В специально оборудованном помещении можно оставить коляску или велосипед, а владельцы собак помыть лапы питомца после прогулки.
Для жителей во дворах обустроен настоящий сад из цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, за которым тщательно ухаживают специалисты. Среди них сосны, ели, яблони, рябины, клены, орех маньчжурский, цветы и злаки. Важно, что все растения во дворе гипоаллергенны и устойчивы к уральскому климату.
Во внутреннем пространстве жилого района установлены детские игровые комплексы для разных возрастов. Предусмотрены лаунж-зоны для отдыха с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi. Для любителей спорта здесь возведена отдельная воркаут-зона - комплекс уличных тренажеров, большой корт для игры в теннис, баскетбол и футбол. Вся территория квартала оборудована многоступенчатой системой безопасности с видеонаблюдением без «слепых зон» и круглосуточной службой мониторинга.
В новом жилом районе предусмотрено все необходимое: магазины, аптека, кафе, ателье, а также медицинская клиника «УГМК-Здоровье», куда можно обратиться всей семьей в случае необходимости. В этом году откроет свои двери большой фитнес-центр федеральной сети «Bright Fit» с двумя бассейнами – взрослым и детским и spa-комплексом. В шаговой доступности расположен торгово-развлекательный центр «VEER Mall» с кинотеатром, множеством магазинов и ресторанов.
Необходимо отметить, что на протяжении трех лет жилой район «Изумрудный бор» получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В этом году он признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области. Кроме того, летом жилой район получил призовое место за лучшую архитектурную подсветку фасада в престижном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК».
В настоящее время масштабное строительство района продолжается. По плану территория «Изумрудного бора» будет представлена 13 кварталами, где будут проживать около 25 тысяч человек.
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