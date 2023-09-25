Основной страной экспорта уральской сельхозпродукции в этом году стал Китай

Екатерина Лопаева © Вечерние ведомости

В 2023 году Китай стал основной страной экспорта уральской сельхозпродукции. Об этом заявили в департаменте информполитики Свердловской области.На Китай приходится почти 30% от всего объема агропромышленных товаров, экспортируемых из Свердловской области.Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова рассказала, что семена льна наиболее востребованы в Китае, поэтому в настоящее время их экспорт является активно развивающимся направлением для нашего региона. По сравнению с показателями прошлого года, экспорт льна вырос в семь раз. Также спросом пользуются кондитерские изделия и рапсовое масло.Второе место среди стран, где востребована продукция уральских аграриев, занял Казахстан, а третье – Беларусь. В общей сложности, сельскохозяйственные товары, произведенные в Свердловской области, экспортируются в 26 стран мира.