С 1 октября подорожает проезд из Ревды в Екатеринбург

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 1 октября проезд из Ревды в Екатеринбург подорожает на семь рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Ревда-инфо», опубликовавший фотографию объявления на автостанции с новыми тарифами.Речь идет о маршруте №151/66. Теперь поездка до Северного автовокзала в Екатеринбурге из Ревды, от конечной до конечной, обойдется в 145 рублей (пока что 138 рублей). До ТЦ «Мега» можно будет доехать за 128 рублей.Добраться до Коллективных садов, станции Решеты, получится за 75 рублей, до поворота на поселок Решеты – за 84 рубля, до Палкинского торфяника – за 110 рублей раньше 104 рублей.Фото: телеграм-канал «Ревда-инфо».