Зарплата педагогов оказалась самой низкой в Свердловской области

– уточнили в ДИПе со ссылкой на областное министерство образования.

«Учителя в летний период находятся в очередных отпусках, с середины июня до конца августа. Перед отпуском они получают отпускные, как правило, за 56 дней. Эти данные учитываются в статистке за июнь-июль. В среднюю заработную плату за август включается только оплата труда небольшого количества работников, которые задействованы в подготовке учреждения к началу учебного года»,