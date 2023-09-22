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Зарплата педагогов оказалась самой низкой в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловскстат опубликовал данные, согласно которым средняя заработная плата в Свердловской области остается на уровне 62 тысяч рублей, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.
По официальным сведениям, жители региона зарабатывают в среднем 62 718 рублей. Самые большие зарплаты получают финансисты и страховщики – 115 692 рубля (рост оплаты труда составил 25,5% за год), специалисты по научным исследованиям и разработкам – 101 078 рублей (+16.6%), IT-специалисты – 99 161 рубль (+14.6%).
Самые маленькие зарплаты у представителей сферы образования. Их доходы составили всего 31 469 рублей (+7,8%). Также, согласно статистике, самые скромные доходны у администраторов – 38 551 рубль (+7%), у сотрудников общепита – 40 571 рубль (+38.1%), и у специалистов сельского хозяйства – 45 948 рублей (+11.7%).
Важно отметить, что данные приведены без учета вычета НДФЛ. То есть свердловчане получают на 13% меньше, чем указанно в статистике. Средняя зарплата с учетом налогов составляет 54 564 рубля.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в департаменте информационной политики региона, низкие зарплаты у педагогов, приведенные Свердловскстатом, связаны с отпусками.
По официальным сведениям, жители региона зарабатывают в среднем 62 718 рублей. Самые большие зарплаты получают финансисты и страховщики – 115 692 рубля (рост оплаты труда составил 25,5% за год), специалисты по научным исследованиям и разработкам – 101 078 рублей (+16.6%), IT-специалисты – 99 161 рубль (+14.6%).
Самые маленькие зарплаты у представителей сферы образования. Их доходы составили всего 31 469 рублей (+7,8%). Также, согласно статистике, самые скромные доходны у администраторов – 38 551 рубль (+7%), у сотрудников общепита – 40 571 рубль (+38.1%), и у специалистов сельского хозяйства – 45 948 рублей (+11.7%).
Важно отметить, что данные приведены без учета вычета НДФЛ. То есть свердловчане получают на 13% меньше, чем указанно в статистике. Средняя зарплата с учетом налогов составляет 54 564 рубля.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в департаменте информационной политики региона, низкие зарплаты у педагогов, приведенные Свердловскстатом, связаны с отпусками.
«Учителя в летний период находятся в очередных отпусках, с середины июня до конца августа. Перед отпуском они получают отпускные, как правило, за 56 дней. Эти данные учитываются в статистке за июнь-июль. В среднюю заработную плату за август включается только оплата труда небольшого количества работников, которые задействованы в подготовке учреждения к началу учебного года»,
– уточнили в ДИПе со ссылкой на областное министерство образования.
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