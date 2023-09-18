Свердловской области выделят 34 млн рублей на поддержку промпредприятий





– утверждает Пересторонин. «Фонд технологического развития промышленности финансирует на льготных условиях проекты предприятий, направленные на модернизацию и развитие промсектора. Так, предприятия могут привлечь от 20 до 60 миллионов рублей под 5% годовых. В настоящее время известно, что в 2024 году 34 миллиона поступят из федерального бюджета, еще 24 миллиона рублей будет направлено по решению губернатора из областного бюджета»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минпромторг РФ одобрил выделение федеральной субсидии на поддержку промышленных предприятий Свердловской области в следующем году. Региону направят 34 миллиона рублей.Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявил, что деньги потратят на докапитализацию фонда технологического развития промышленности.В департаменте информполитики области сообщили, что поддержку получают проекты, которые направлены на разработку новой продукции с импортозамещающим потенциалом и на техническое перевооружение производств в отраслях машиностроения, металлургии, лесопереработки и других.Для подачи заявки в Фонд развития промышленности необходимо зарегистрироваться на портале Государственной информационной системы промышленности.