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В Свердловской области ускорилась годовая инфляция
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области годовая инфляция ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. Показатель ниже, чем в целом по стране, где годовой темп роста цен составил 5,2%.
В пресс-службе Уральского управления ЦБ сообщили, что основными причинами ускорения инфляции являются ослабление рубля, рост издержек производителей и увеличение спроса на непродовольственные товары.
Свердловчане в августе активно приобретали товары длительного пользования. Повышенный спрос в условиях ослабления рубля привел к ускорению роста цен на легковые автомобили. При этом продолжали дешеветь бытовая техника, смартфоны и телевизоры, однако этот процесс замедлился.
Также заметно выросли оптовые цены на моторное топливо на фоне роста мировых цен и ожиданий корректировки топливного демпфера. В рознице это привело к тому, что рост цен на бензин и дизель ускорился.
Кроме того, вырос годовой темп прироста цен на продукты питания. Из-за ослабления рубля подорожали импортируемые продукты, например, апельсины, бананы, некоторые сорта яблок. Издержки местных аграриев на обслуживание импортной техники, приобретение запчастей для оборудования и кормовых добавок выросли. Это в итоге привело к ускорению роста цена на картофель, морковь, свеклу, свинину и мясо птицы.
При этом в Свердловской области снизился годовой темп прироста цен на услуги.
Согласно прогнозу, годовая инфляция России в 2023 году составит 6-7%.
В пресс-службе Уральского управления ЦБ сообщили, что основными причинами ускорения инфляции являются ослабление рубля, рост издержек производителей и увеличение спроса на непродовольственные товары.
Свердловчане в августе активно приобретали товары длительного пользования. Повышенный спрос в условиях ослабления рубля привел к ускорению роста цен на легковые автомобили. При этом продолжали дешеветь бытовая техника, смартфоны и телевизоры, однако этот процесс замедлился.
Также заметно выросли оптовые цены на моторное топливо на фоне роста мировых цен и ожиданий корректировки топливного демпфера. В рознице это привело к тому, что рост цен на бензин и дизель ускорился.
Кроме того, вырос годовой темп прироста цен на продукты питания. Из-за ослабления рубля подорожали импортируемые продукты, например, апельсины, бананы, некоторые сорта яблок. Издержки местных аграриев на обслуживание импортной техники, приобретение запчастей для оборудования и кормовых добавок выросли. Это в итоге привело к ускорению роста цена на картофель, морковь, свеклу, свинину и мясо птицы.
При этом в Свердловской области снизился годовой темп прироста цен на услуги.
«Авиаперевозчики расширили свои полетные программы. Это способствовало тому, что рост цен на туры в Турцию в регионе замедлился, а туры в Закавказье стали дешеветь быстрее. Благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений, цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже, чем в августе прошлого года»,
– отметила экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди.
Согласно прогнозу, годовая инфляция России в 2023 году составит 6-7%.
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