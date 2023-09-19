Промзону на Юго-Западе в Екатеринбурге застроят высотками

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На месте промзоны на Юго-Западе в Екатеринбурге появятся жилой дом и деловой центр. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Гурзуфской – Токарей – переулка Встречного – Белореченской – Посадской.Согласно документу, общая площадь проектируемой территории – 15,7 гектара, в том числе 1,25 гектара жилой зоны. Планируется снос части построек в промзоне. На их месте построят жилой дом, а также деловой центр со встроенной автостоянкой. Предполагается и небольшое озеленение территории.Общая площадь жилых помещений в многоэтажке – 19 038 квадратных метров.Территорию планируется освоить до 2028 года.