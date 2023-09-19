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Промзону на Юго-Западе в Екатеринбурге застроят высотками
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На месте промзоны на Юго-Западе в Екатеринбурге появятся жилой дом и деловой центр. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Гурзуфской – Токарей – переулка Встречного – Белореченской – Посадской.
Согласно документу, общая площадь проектируемой территории – 15,7 гектара, в том числе 1,25 гектара жилой зоны. Планируется снос части построек в промзоне. На их месте построят жилой дом, а также деловой центр со встроенной автостоянкой. Предполагается и небольшое озеленение территории.
Общая площадь жилых помещений в многоэтажке – 19 038 квадратных метров.
Территорию планируется освоить до 2028 года.
Согласно документу, общая площадь проектируемой территории – 15,7 гектара, в том числе 1,25 гектара жилой зоны. Планируется снос части построек в промзоне. На их месте построят жилой дом, а также деловой центр со встроенной автостоянкой. Предполагается и небольшое озеленение территории.
Общая площадь жилых помещений в многоэтажке – 19 038 квадратных метров.
Территорию планируется освоить до 2028 года.
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