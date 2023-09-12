На реконструкцию пяти котельных в Нижнем Тагиле направят 760 млн рублей





– уточнил Смирнов. «При этом все мероприятия, необходимые для бесперебойной подачи тепла потребителям, будут завершены уже к началу следующей недели»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле до конца этого года планируют реконструировать пять самых старых котельных. Стоимость работ оценивают в 761,4 миллиона рублей.Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, реконструкция котельных проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что сейчас работы на всех объектах идут в соответствии с графиком и должны быть завершены к концу 2023 года.По словам министра, реконструкция старых котельных позволит повысить их энергоэффективность, а также снизить выбросы в атмосферу.