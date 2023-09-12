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На реконструкцию пяти котельных в Нижнем Тагиле направят 760 млн рублей
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле до конца этого года планируют реконструировать пять самых старых котельных. Стоимость работ оценивают в 761,4 миллиона рублей.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, реконструкция котельных проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что сейчас работы на всех объектах идут в соответствии с графиком и должны быть завершены к концу 2023 года.
По словам министра, реконструкция старых котельных позволит повысить их энергоэффективность, а также снизить выбросы в атмосферу.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, реконструкция котельных проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что сейчас работы на всех объектах идут в соответствии с графиком и должны быть завершены к концу 2023 года.
«При этом все мероприятия, необходимые для бесперебойной подачи тепла потребителям, будут завершены уже к началу следующей недели»,
– уточнил Смирнов.
По словам министра, реконструкция старых котельных позволит повысить их энергоэффективность, а также снизить выбросы в атмосферу.
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