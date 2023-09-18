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В Екатеринбурге в 2024 году капитально отремонтируют 220 домов

15.32 Вторник, 19 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до 2026 года планируют провести капремонт в 775 домах. Из них 220 домов отремонтируют в 2024 году.

Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документу, общая стоимость капитального ремонта домов в следующем году составит более 2,5 миллиарда рублей, в 2025 году – почти 2,8 миллиарда рублей, а в 2026 году – 2,4 миллиарда рублей. Таким образом, за три года на капремонт в городе потратят 7,7 миллиарда рублей.

Ремонт в следующем году пройдет в домах, расположенных на улицах Малышева, 8 Марта, Первомайской, Шейнкмана, Белинского, Искровцев, Саввы Белых, Агрономической, Аптекарской, Авиационной, Бажова, Профсоюзной, Славянской, Сухоложской, Бахчиванджи, Билимбаевской, Гурзуфской, в переулках Кыштымский, Сухумский, Чаадаева, Замятина, Красный и Коллективный, на бульварах Сергея Есенина и Сиреневый и так далее. Также отремонтируют здания в поселках Исток, Совхозный и Шувакиш.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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