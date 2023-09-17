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Новый район на Эльмаше в Екатеринбурге примет около 500 семей

16.42 Понедельник, 18 сентября 2023
Фото: УГМК-Застройщик
«УГМК-Застройщик» завершил строительство домов №9 и №10 жилого района «Изумрудный бор», расположенных на бульваре Владимира Белоглазова. Объекты получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь остаются считанные моменты до выдачи ключей собственникам квартир.

Новостройки высотой 30 этажей примут в совокупности около 500 семей. Просторные холлы станут неотъемлемой частью парадного холла, где разместятся мягкие гостевые зоны с детскими игровыми, туалетными комнатами. В специально оборудованном помещении молодые родители могут оставить коляску, а владельцы собак помыть лапы питомца после прогулки.

Новый район на Эльмаше в Екатеринбурге примет около 500 семейФото: УГМК-Застройщик


Во дворах установлены детские игровые комплексы для разных возрастов. Предусмотрены лаунж-зоны для отдыха с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi. Для любителей спорта здесь возведена отдельная воркаут-зона – комплекс уличных тренажеров, большой корт для игры в теннис, баскетбола и футбола. Скоро появится первая в городе круглая площадка для панна – разновидности уличного футбола.

Для жителей нового района здесь предусмотрено все необходимое: продуктовые магазины, медицинская клиника «УГМК-Здоровье», аптека, кафе, ателье. В этом году откроется большой фитнес-центр федеральной сети «Bright Fit» с двумя бассейнами – взрослым и детским и spa-комплексом. В шаговой доступности расположен торгово-развлекательный центр «VEER Mall» с кинотеатром, множеством магазинов и ресторанов. Приятным соседством для жителей станет лесопарк «Пышминские озерки», который уже стал востребованным местом для отдыха и занятий спортом.

Застройщик уделил пристальное внимание и транспортной доступности района. По территории проведена первая в России междугородняя скоростная трамвайная линия, которая позволяет добраться до станции метро «Проспект Космонавтов» за пять минут, а до Верхней Пышмы – за 15.

Необходимо отметить, что на протяжении трех лет жилой район «Изумрудный бор» получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В этом году он признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области. Кроме того, летом жилой район получил призовое место за лучшую архитектурную подсветку фасада в престижном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК».

В настоящее время масштабное строительство района продолжается. По плану на территории 125 гектаров будет построено 13 кварталов, из них под жилую застройку отведено 40 гектаров, объем жилищного фонда составит более 700 тысяч квадратных метров. Ожидается, что в «Изумрудном бору» будут жить около 25 тысяч человек.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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