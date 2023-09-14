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Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка
Фото: пресс-служба Банка России
Главой Уральского главного управления Банка России стала Марина Мясникова. Она вступила в должность с 18 сентября.
В пресс-службе ЦБ РФ рассказали, что ранее Марина Мясникова была начальном отделения Самары Волго-Вятского главного управления Банка России.
В Банке России Мясникова работает более 30 лет. Большую часть она занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.
В пресс-службе ЦБ РФ рассказали, что ранее Марина Мясникова была начальном отделения Самары Волго-Вятского главного управления Банка России.
В Банке России Мясникова работает более 30 лет. Большую часть она занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.
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