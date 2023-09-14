Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Главой Уральского главного управления Банка России стала Марина Мясникова. Она вступила в должность с 18 сентября.В пресс-службе ЦБ РФ рассказали, что ранее Марина Мясникова была начальном отделения Самары Волго-Вятского главного управления Банка России.В Банке России Мясникова работает более 30 лет. Большую часть она занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.