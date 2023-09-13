В уральской столице появились скамейки и урны из переработанного пластика





– рассказал генеральный директор «Джи-Эко» Михаил Кичигин. «В своем производстве мы используем пластик, который редко идет на вторичную переработку: бахилы, файлы, пакеты, пластиковые крышки, одноразовую посуду – то, что обычно просто выбрасывается. Все этим пользуются, но мало какие компании по переработке это принимают. Для нас же такой пластик – чистое сырье»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала появились скамейки и урны из переработанного пластика. Внешне элементы уличной мебели напоминают дерево, однако на самом деле они состоят на 40% из вторичного пластика и на 60% из песка.Изделия из вторсырья установили в сквере на пересечении улиц Еремина и Мельковской, вдоль улицы Свердлова, у Дома музыки и здания железнодорожного дорожно-эксплуатационного управления, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.Сделало уличную мебель уральской предприятие «Джи-Эко», выигравшее конкурс на поставку, по технологии переработки пластика «Умная SREDA». В рамках этого проекта компания за две недели выпустила 13 скамеек и 36 урн. Для этого потребовалось 1,7 тонны вторичного пластика, который подготовила компания-партнер «Уралвторма».Он также рассказал, что их предприятие планирует открыть три экозавода в Свердловской области по переработке пластика и выпуску уличной мебели. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экология» и сопровождается Агентством по привлечению инвестиций региона. Объём вложенных средств в будущие производства оценили в 50 миллионов рублей.