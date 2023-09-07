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Прокуратура объявила предостережения екатеринбургским компаниям за долги

11.24 Пятница, 15 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских объявил предостережения руководителям «Объединенной теплоснабжающей компании», «Екатеринбургэнерго» и екатеринбургского «Гортранса» из-за долгов.

В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что состоялось межведомственное совещание под председательством зампрокурора области Александра Юровских на тему задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов.

Среди причин значительной задолженности называют ненадлежащее исполнение потребителями обязательств по оплате коммунальных услуг, отсутствие системной работы по взысканию просроченной задолженности, а также недобросовестные действия руководителей отдельных управляющих компаний.

«По итогам работы совещания заместителем прокурора области Александром Юровских объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям АО "ОТСК", МУП "Екатеринбургэнерго" и ЕМУП "Гортранс"»,

– сообщили в ведомстве.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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