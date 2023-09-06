В аэропорту Кольцово увеличилась скорость мобильного интернета





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Екатеринбург, по данным нашей туристической платформы МТС Travel, является одним из лидеров среди городов России в сфере бизнес-путешествий. В прошлом году воздушная гавань Екатеринбурга обслужила 5,8 миллиона пассажиров. В текущем году по прогнозам эта цифра может вырасти. Мы как оператор также видим все возрастающую нагрузку на нашу сеть, в аэропорту посетители часто проводят время в режиме онлайн. Мы начали работы по обновлению сети вначале года и уже сейчас видим, что средние скорости мобильного интернета достигают 150Мбит/с. Это очень хороший показатель, который позволяет пассажирам решить свои «цифровые» задачи в считанные секунды даже в часы пиковых нагрузок»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в три раза увеличилась скорость мобильного интернета. Теперь хорошая скорость передачи данных есть в терминале внутренних авиалиний, грузовом терминале и VIP-терминале, и перроне аэродрома.Активное строительство и запуск новых базовых станций МТС позволили увеличить скорость интернета. МТС реализовала indoor-покрытие внутри пассажирского терминала внутренних авиалиний, а также обеспечила быстрый доступ в сеть на летном поле. Для реализации этого проекта специалисты разработали сложное техническое решение, которое смогло обеспечить качественные цифровые сервисы во всех внутренних помещениях, изолированных от сигнала снаружи здания.Для обеспечения авиапутешественников высокоскоростным мобильным интернетом МТС установила новую антенную сеть, проложила дополнительные волоконно-оптические линии связи, а также провела рефарминг частоты 2100 МГц. Ранее данную частоту использовала базовая станция стандарта 3G. Теперь ее используют в современном стандарте LTE, что позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных.Для работы логистического оборудования, снятия показаний телеметрии в грузовом терминале развернули сеть стандарта NB- IoT для интернета вещей. Сейчас МТС также приступила к строительству indoor-покрытия на территории терминала международных авиалиний.