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На поддержку садоводов Екатеринбурга выделили 6 млн рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге некоммерческим садоводческим товариществам в этом году выделили шесть миллионов рублей в виде субсидий на развитие инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил председатель комитета по товарному рынку администрации города Максим Чаплыгин.
По словам Чаплыгина, четыре миллиона рублей предусмотрены на субсидии для строительства и ремонта линий электропередач, 1 миллион 250 тысяч рублей – на проведение противопожарных мероприятий, а 750 тысяч рублей – на строительство и ремонт внутрисадовых дорог.
Ремонт дорог и сетей электроснабжения субсидируется до 50%, проведение противопожарных мероприятий – до70 %. Чтобы получить субсидию, нужно подать заявку в администрацию Екатеринбурге с 11 сентября в течение 30 дней. Список необходимых документов опубликован на сайте мэрии.
Для консультации по оформлению заявки можно обратиться в комитет по товарному рынку администрации города (улица 8 Марта, 8б, кабинет 285) или к специалистам территориальных органов.
По словам Чаплыгина, четыре миллиона рублей предусмотрены на субсидии для строительства и ремонта линий электропередач, 1 миллион 250 тысяч рублей – на проведение противопожарных мероприятий, а 750 тысяч рублей – на строительство и ремонт внутрисадовых дорог.
Ремонт дорог и сетей электроснабжения субсидируется до 50%, проведение противопожарных мероприятий – до70 %. Чтобы получить субсидию, нужно подать заявку в администрацию Екатеринбурге с 11 сентября в течение 30 дней. Список необходимых документов опубликован на сайте мэрии.
Для консультации по оформлению заявки можно обратиться в комитет по товарному рынку администрации города (улица 8 Марта, 8б, кабинет 285) или к специалистам территориальных органов.
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