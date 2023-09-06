На поддержку садоводов Екатеринбурга выделили 6 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге некоммерческим садоводческим товариществам в этом году выделили шесть миллионов рублей в виде субсидий на развитие инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил председатель комитета по товарному рынку администрации города Максим Чаплыгин.По словам Чаплыгина, четыре миллиона рублей предусмотрены на субсидии для строительства и ремонта линий электропередач, 1 миллион 250 тысяч рублей – на проведение противопожарных мероприятий, а 750 тысяч рублей – на строительство и ремонт внутрисадовых дорог.Ремонт дорог и сетей электроснабжения субсидируется до 50%, проведение противопожарных мероприятий – до70 %. Чтобы получить субсидию, нужно подать заявку в администрацию Екатеринбурге с 11 сентября в течение 30 дней. Список необходимых документов опубликован на сайте мэрии.Для консультации по оформлению заявки можно обратиться в комитет по товарному рынку администрации города (улица 8 Марта, 8б, кабинет 285) или к специалистам территориальных органов.