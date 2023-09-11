Международный форум 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в октябре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 3 по 6 октября пройдет Международный форум 100+ TechnoBuild. Ожидается, что он станет самым масштабным за всю историю его проведения.Как сообщили в департаменте информполитики региона, выставка 100+ TechnoBuild пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Она разместится на площади 40 тысяч квадратных метров. Тем форума в этом году – «Строительство человечности.Губернатор Евгений Куйвашев на заседании организационного комитета форума, которое провел министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, заявил, что форум 100+ TechnoBuild станет самым масштабным за всю историю его проведения, а также позволит строительному комплексу Свердловской области выйти на новый уровень развития.Ожидается, что в этом году форум привлечет 500 экспонентов. На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили 386 компаний из шести стран и из 35 регионов России.Участники 100+ TechnoBuild представят свои компетенции и разработки в направлениях: производство и дистрибуция материалов, технологий и оборудования, BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектура, создание комфортной городской среды.