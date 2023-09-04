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В Екатеринбурге стартовал Российский экономический конгресс
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге сегодня стартовал V Российский экономический конгресс. Мероприятие проходит на базе Уральского государственного экономического университета.
Российский экономический конгресс будет проходить до 15 сентября. В пресс-службе мэрии заявили, что в этом году зарегистрировано рекордное количество заявок на участие – 1 362.
Докладчиками на конгрессе выступают девять академиков, 78 профессоров, 164 доктора наук, 279 кандидатов наук, 90 молодых ученых и аспирантов.
Российский экономический конгресс будет проходить до 15 сентября. В пресс-службе мэрии заявили, что в этом году зарегистрировано рекордное количество заявок на участие – 1 362.
Докладчиками на конгрессе выступают девять академиков, 78 профессоров, 164 доктора наук, 279 кандидатов наук, 90 молодых ученых и аспирантов.
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