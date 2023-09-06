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Международный строительный форум пройдет в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 28 сентября пройдет Международный форум о развитии промышленного строительства и проектирования «Industrial construction/Industrial design».
На одной площадке в рамках форума соберутся заказчики и подрядчики по проектированию и строительству, а также министерства и ведомства, курирующие промышленное строительство. Спикеры расскажут о будущих объектах и видах работ для подряда, а участники форума поделятся, какие проблемы мешают развивать бизнес и что нужно сделать, чтобы ускорить строительство и проектирование промышленных объектов.
Форум начнется в 09.00 в конференц-зале отеля AZIMUT. Участие в форуме бесплатное.
На одной площадке в рамках форума соберутся заказчики и подрядчики по проектированию и строительству, а также министерства и ведомства, курирующие промышленное строительство. Спикеры расскажут о будущих объектах и видах работ для подряда, а участники форума поделятся, какие проблемы мешают развивать бизнес и что нужно сделать, чтобы ускорить строительство и проектирование промышленных объектов.
Форум начнется в 09.00 в конференц-зале отеля AZIMUT. Участие в форуме бесплатное.
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