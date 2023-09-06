Международный строительный форум пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 28 сентября пройдет Международный форум о развитии промышленного строительства и проектирования «Industrial construction/Industrial design».На одной площадке в рамках форума соберутся заказчики и подрядчики по проектированию и строительству, а также министерства и ведомства, курирующие промышленное строительство. Спикеры расскажут о будущих объектах и видах работ для подряда, а участники форума поделятся, какие проблемы мешают развивать бизнес и что нужно сделать, чтобы ускорить строительство и проектирование промышленных объектов.Форум начнется в 09.00 в конференц-зале отеля AZIMUT. Участие в форуме бесплатное.