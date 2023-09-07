В Свердловской области утвердили выплаты субсидий молодым специалистам сельхозпредприятий





– сообщили в департаменте информационной политики региона. «Планируется, что в 2024 году на поддержку начинающих квалифицированных сотрудников из бюджета Свердловской области будет направлено 2,3 миллиона рублей. Размер субсидии для молодого специалиста с высшим образованием составляет 200 тысяч рублей, со средним профессиональным образованием – 150 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили новый порядок выплат субсидий молодым специалистам сельхозпредприятий. Изменения должны будут коснуться сотрудников 42 свердловских предприятий.Раньше господдержку могли получить только специалисты из сел и деревень. Теперь такая возможность появилась у работников малых городов и поселков городского типа с население до 50 тысяч человек. Предполагается, что субсидии не только привлекут новых квалифицированных кадров в сельскохозяйственную сферу региона, но и дадут мотивацию уже работающим сотрудникам не уезжать в большие города.На выплату могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, получившие высшее или среднее профессиональное образование и работающие в организациях агропромышленного комплекса или крестьянско-фермерских хозяйствах.