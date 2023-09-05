Группа НЛМК Владимира Лисина продала часть своих заводов в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Группа НЛМК Владимира Лисина продала свои заводы в Свердловской области, выпускающие сортовой прокат.Согласно обновленным данным из ЕГРЮЛ, ООО «Вторчермет НЛМК» и ООО «НЛМК-Калуга» (владеет ООО «НЛМК-Сорт» и ООО «НЛМК-Метиз») с 6 сентября принадлежат московскому Промышленно-металлургическому холдингу. Также ПМХ стал собственником АО «НЛМК-Урал».ПМХ принадлежит Евгению Зубицкому и до покупки активов НЛМК имел производства на территории Белгородской, Кемеровской и Тульской областей.Указанные юрлица владеют заводами в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. В Екатеринбурге НЛМК принадлежали два предприятия, учрежденные на базе крупных заводов, давшие в свое время названия районам города: «Вторчермет НЛМК» и «ВИЗ-Сталь».Теперь у холдинга Владимира Лисина в Екатеринбурге остался только «ВИЗ-Сталь». Также в собственности Группы НЛМК остается ее флагманский Новолипецкий меткомбинат в Липецке, сырьевые активы «Алтай-Кокс» и Стойленский ГОК. Кроме того, холдинг имеет сталепрокатные активы в Европе и США, а в Индии строит комбинат по производству трансформаторной стали.