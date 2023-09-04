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На месте ювелирного завода в Екатеринбурге планируют построить многоэтажки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют застроить многоэтажками территорию бывшего завода «Ювелиры Урала». Администрация города выставила проект застройки на общественные обсуждения.
Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии, застраивать будут участок в границах улиц 8 Марта – Крестинского – Объездной автодороги. Площадь участка составляет 4, 8 гектара.
На этой территории планируют построить четыре жилых дома от девяти и более этажей, их общая площадь – 58 тысяч квадратных метров. Также здесь построят подземный паркинг на 200 мест.
Строительство хотят завершить до 2035 года. Население проектируемой территории составит 3,6 тысячи человек.
Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии, застраивать будут участок в границах улиц 8 Марта – Крестинского – Объездной автодороги. Площадь участка составляет 4, 8 гектара.
На этой территории планируют построить четыре жилых дома от девяти и более этажей, их общая площадь – 58 тысяч квадратных метров. Также здесь построят подземный паркинг на 200 мест.
Строительство хотят завершить до 2035 года. Население проектируемой территории составит 3,6 тысячи человек.
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