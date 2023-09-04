На месте ювелирного завода в Екатеринбурге планируют построить многоэтажки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют застроить многоэтажками территорию бывшего завода «Ювелиры Урала». Администрация города выставила проект застройки на общественные обсуждения.Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии, застраивать будут участок в границах улиц 8 Марта – Крестинского – Объездной автодороги. Площадь участка составляет 4, 8 гектара.На этой территории планируют построить четыре жилых дома от девяти и более этажей, их общая площадь – 58 тысяч квадратных метров. Также здесь построят подземный паркинг на 200 мест.Строительство хотят завершить до 2035 года. Население проектируемой территории составит 3,6 тысячи человек.