Сеть гастрономов «Елисейский» закрывается в Екатеринбурге





– пояснил Александр Оглоблин. «Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Владелец сети гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин объявил о закрытии магазинов в октябре 2023 года. Об этом он сообщил в своих соцсетях.Бизнесмен рассказал, что закрытие сети связано с тем, что не получается выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам.Предприниматель добавил, что помещения, которые занимают его гастрономы, будут сданы в аренду. Сам Оглоблин займется развитием фабрики готовой еды, продукция которой уже появилась на полках федеральных сетей.Напомним, что в 2015 году сеть «Елисей» и Елисейский» насчитывала 30 продуктовых магазинов. К 2023 году остались только четыре магазина.