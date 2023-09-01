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Сеть гастрономов «Елисейский» закрывается в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Владелец сети гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин объявил о закрытии магазинов в октябре 2023 года. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Бизнесмен рассказал, что закрытие сети связано с тем, что не получается выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам.
Предприниматель добавил, что помещения, которые занимают его гастрономы, будут сданы в аренду. Сам Оглоблин займется развитием фабрики готовой еды, продукция которой уже появилась на полках федеральных сетей.
Напомним, что в 2015 году сеть «Елисей» и Елисейский» насчитывала 30 продуктовых магазинов. К 2023 году остались только четыре магазина.
Бизнесмен рассказал, что закрытие сети связано с тем, что не получается выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам.
«Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети»,
– пояснил Александр Оглоблин.
Предприниматель добавил, что помещения, которые занимают его гастрономы, будут сданы в аренду. Сам Оглоблин займется развитием фабрики готовой еды, продукция которой уже появилась на полках федеральных сетей.
Напомним, что в 2015 году сеть «Елисей» и Елисейский» насчитывала 30 продуктовых магазинов. К 2023 году остались только четыре магазина.
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