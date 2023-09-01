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Сеть гастрономов «Елисейский» закрывается в Екатеринбурге

10.56 Пятница, 8 сентября 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Владелец сети гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин объявил о закрытии магазинов в октябре 2023 года. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Бизнесмен рассказал, что закрытие сети связано с тем, что не получается выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам.

«Часто товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуется у федералов. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Это не могло сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети»,

– пояснил Александр Оглоблин.


Предприниматель добавил, что помещения, которые занимают его гастрономы, будут сданы в аренду. Сам Оглоблин займется развитием фабрики готовой еды, продукция которой уже появилась на полках федеральных сетей.

Напомним, что в 2015 году сеть «Елисей» и Елисейский» насчитывала 30 продуктовых магазинов. К 2023 году остались только четыре магазина.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:57 Следователи проверяют информацию о неоказании медпомощи обожжённому артёмовцу
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18:38 Демидовы предстают семейством дипломатов в экспонатах екатеринбургской выставки
17:54 На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском ГО направили 237,9 млн рублей
17:26 В Березовском осудили бывшую учительницу, зарезавшую мужа
16:51 Еще один кандидат снялся с выборов в Екатеринбургскую гордуму
16:25 Экс-директора муниципального предприятия в Камышлове будут судить за растрату
15:52 В ТРЦ Екатеринбурга проведут акцию, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости
15:20 В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова
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