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Из Екатеринбурга назначили дополнительные поезда на Черноморское побережье
Фото: Вечерние ведомости
В сентябре на Свердловской железной дороге назначили дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:
- Екатеринбург – Анапа;
- Екатеринбург – Имеретинский Курорт;
- Екатеринбург – Новороссийск;
- Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил и Екатеринбург);
- Пермь – Адлер.
Всего РЖД в сентябре назначили более 1000 дополнительных поездов. Из них более 600 будут курсировать на курорты Черного моря.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:
- Екатеринбург – Анапа;
- Екатеринбург – Имеретинский Курорт;
- Екатеринбург – Новороссийск;
- Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил и Екатеринбург);
- Пермь – Адлер.
Всего РЖД в сентябре назначили более 1000 дополнительных поездов. Из них более 600 будут курсировать на курорты Черного моря.
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