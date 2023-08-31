Из Екатеринбурга назначили дополнительные поезда на Черноморское побережье

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В сентябре на Свердловской железной дороге назначили дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья.Как сообщили в пресс-службе СвЖД, дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:- Екатеринбург – Анапа;- Екатеринбург – Имеретинский Курорт;- Екатеринбург – Новороссийск;- Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил и Екатеринбург);- Пермь – Адлер.Всего РЖД в сентябре назначили более 1000 дополнительных поездов. Из них более 600 будут курсировать на курорты Черного моря.