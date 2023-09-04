Возрастное ограничение 18+
На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском ГО направили 237,9 млн рублей
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском городских округах из бюджета Свердловской области направили 237,9 миллиона рублей. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства региона.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что 233,3 миллиона рублей направят на строительство к 2025 году газопровода высокого давления «поселок Пышма – посёлок Первомайский – Камышлов». Протяженность газопровода составит 25,5 миллиона рублей.
Еще почти 4,6 миллиона рублей направили на строительство распределительной сети газоснабжения в Туринске. Это позволит создать техническую возможность перевода на природный газ семи многоквартирных домов, в которых живут 514 человек. Дома расположены на улицах Чкалова, Железнодорожная и Горького.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что 233,3 миллиона рублей направят на строительство к 2025 году газопровода высокого давления «поселок Пышма – посёлок Первомайский – Камышлов». Протяженность газопровода составит 25,5 миллиона рублей.
Еще почти 4,6 миллиона рублей направили на строительство распределительной сети газоснабжения в Туринске. Это позволит создать техническую возможность перевода на природный газ семи многоквартирных домов, в которых живут 514 человек. Дома расположены на улицах Чкалова, Железнодорожная и Горького.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловской области на соцгазификацию направили еще 275 млн рублей
04 сентября 2023
04 сентября 2023
В Свердловской области будут судить еще одного курьера мошенников
04 сентября 2023
04 сентября 2023