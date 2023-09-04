На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском ГО направили 237,9 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском городских округах из бюджета Свердловской области направили 237,9 миллиона рублей. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства региона.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что 233,3 миллиона рублей направят на строительство к 2025 году газопровода высокого давления «поселок Пышма – посёлок Первомайский – Камышлов». Протяженность газопровода составит 25,5 миллиона рублей.Еще почти 4,6 миллиона рублей направили на строительство распределительной сети газоснабжения в Туринске. Это позволит создать техническую возможность перевода на природный газ семи многоквартирных домов, в которых живут 514 человек. Дома расположены на улицах Чкалова, Железнодорожная и Горького.