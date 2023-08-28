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Выпускники вузов в Екатеринбурге оценили трудности поиска работы на 6,9 балла
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выпускники вузов оценивают трудности поиска работы на 6,9 балла. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведения опроса.
Опрос проводился среди молодых специалистов 2021-2023 годов выпуска. Выпускники вузов этого года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла.
Основная проблема, с которой выпускники сталкиваются при первом поиске работы, связана с отсутствием опыта (67%). Еще 11% респондентов называют ограниченным выбор работы из-за низких зарплатных ожиданий. А 7% выпускников отмечают малое число подходящих вакансий.
По 2% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы работодателей, отсутствие практических навыков и на недобросовестных работодателей. К трудностям выпускники также отнесли отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.
Опрос проводился среди молодых специалистов 2021-2023 годов выпуска. Выпускники вузов этого года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла.
Основная проблема, с которой выпускники сталкиваются при первом поиске работы, связана с отсутствием опыта (67%). Еще 11% респондентов называют ограниченным выбор работы из-за низких зарплатных ожиданий. А 7% выпускников отмечают малое число подходящих вакансий.
По 2% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы работодателей, отсутствие практических навыков и на недобросовестных работодателей. К трудностям выпускники также отнесли отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.
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