Участок на Вторчермете в Екатеринбурге отдали под реновацию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в программу комплексного развития территории попал участок на Вторчермете. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».Так, под реновацию отдали участок, расположенный в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков. Площадь участка составляет 37 491 квадратный метр.На этой территории планируется снести 14 двухэтажных жилых домов 1952 года постройки, жилой дом 1936 года постройки и недострой на улице Мусоргского, 6.Застройщику, который выиграет аукцион, предстоит в течение полугода подготовить документы по планировке территории. Предельный срок реализации программы КРТ составляет 13 лет с даты заключения договора.Кроме того, застройщик должен будет за счет собственных средств построить здание детского сада на 225 мест и безвозмездно передать его в пользование города.