Свердловской области на соцгазификацию направили еще 275 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Единый оператор газификации «Газпром газификация» направил Свердловской области на социальную догазификацию еще почти 275 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что деньги направили в АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на продолжение строительства газораспределительных сетей в Березовском, Заречном, Среднеуральске, Верхней Пышме и их сельских территориях, а также в Рефтинском, Белоярском районе, поселках Малышева и Изумруд.Собственники домов на территории газифицированных населенных пунктов могут подать заявки на бесплатное строительство газовых сетей до границ земельных участков тремя способами: на портале Госуслуг, в личном кабинете на портале единого оператора газификации и в офисе газораспределительной организации.В регионе также создали интерактивную карту социальной догазификации. Она размещена на региональном портале по технологическому присоединению к сетям Свердловской области. С помощью карты свердловчане могут проверить, когда их дома планируют подключить к газу.