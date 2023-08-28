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Мэр Екатеринбурга снова заговорил о строительстве новой станции метро
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов снова заговорил о возможности продолжения строительства метро в городе. В этот раз соответствующее заявление он сделал на встрече с учащимися специализированного строительного класса при УрФУ.
Глава города считает, что в этих районах возможно построить станцию параллельно депо с привлечением средств застройщика.
Напомним, что в Екатеринбурге две последние станции метро открыли еще в 2011-2012 годах. Разговоры о строительстве второй ветки подземки идут еще с 2006 года, но безрезультатно. Сейчас областные и городские власти делают ставку на проект наземного метро.
«Один из вариантов строительства хотя бы одной станции – это Уралмаш, Зеленый Бор, антенные поля»,
– утверждает Орлов.
Глава города считает, что в этих районах возможно построить станцию параллельно депо с привлечением средств застройщика.
Напомним, что в Екатеринбурге две последние станции метро открыли еще в 2011-2012 годах. Разговоры о строительстве второй ветки подземки идут еще с 2006 года, но безрезультатно. Сейчас областные и городские власти делают ставку на проект наземного метро.
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