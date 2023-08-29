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Аэропорт Кольцово за летние каникулы обслужил более 275 тысяч детей
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Екатеринбургский аэропорт Кольцово за летние каникулы обслужил более 275 тысяч детей. В пятерку самых популярных детских маршрутов вошли Сочи, Анталья, Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что лидирующими маршрутами для детских путешествий стали морские курорты. На таких рейсах каждый пятый пассажир был ребенком. На рейсах в Сочи обслужили более 69 тысяч маленьких пассажиров, в Анталью – более 40 тысяч.
Самым «детским направлением» этим летом по доле перевезенных детей стало Актау. На рейсах туда было обслужено всего около пяти тысяч пассажиров, из них 40% – дети. А самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи. 28 июня на борту воздушного суда с моря прилетело 117 детей.
В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что лидирующими маршрутами для детских путешествий стали морские курорты. На таких рейсах каждый пятый пассажир был ребенком. На рейсах в Сочи обслужили более 69 тысяч маленьких пассажиров, в Анталью – более 40 тысяч.
Самым «детским направлением» этим летом по доле перевезенных детей стало Актау. На рейсах туда было обслужено всего около пяти тысяч пассажиров, из них 40% – дети. А самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи. 28 июня на борту воздушного суда с моря прилетело 117 детей.
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