Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский аэропорт Кольцово за летние каникулы обслужил более 275 тысяч детей. В пятерку самых популярных детских маршрутов вошли Сочи, Анталья, Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что лидирующими маршрутами для детских путешествий стали морские курорты. На таких рейсах каждый пятый пассажир был ребенком. На рейсах в Сочи обслужили более 69 тысяч маленьких пассажиров, в Анталью – более 40 тысяч.Самым «детским направлением» этим летом по доле перевезенных детей стало Актау. На рейсах туда было обслужено всего около пяти тысяч пассажиров, из них 40% – дети. А самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи. 28 июня на борту воздушного суда с моря прилетело 117 детей.