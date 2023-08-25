УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном

«Свердловское УФАС России выдало ЕМУП «Метрополитен» предписание до 29 сентября 2023 года отменить составленные в ходе проведения закупки протоколы, внести изменения в закупочную документацию, продлить срок подачи заявок и завершить процедуру проведения закупки в соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"»,