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УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по жалобе ООО «СЭМ» заблокировало итоги конкурса на закупку ЕМУП «Метрополитен» новых турникетов. Стоимость контракта составила 302,6 миллиона рублей.
По мнению заявителя, екатеринбургский метрополитен допустил нарушение, не указав в закупочной документации сведения об объеме проводимых транзакций в день. Комиссия УФАС признала довод обоснованным. Как пояснили в ведомстве, эти данные являются критически важными при формировании закупочной цены, так как позволяют потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свою работу.
По мнению заявителя, екатеринбургский метрополитен допустил нарушение, не указав в закупочной документации сведения об объеме проводимых транзакций в день. Комиссия УФАС признала довод обоснованным. Как пояснили в ведомстве, эти данные являются критически важными при формировании закупочной цены, так как позволяют потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свою работу.
«Свердловское УФАС России выдало ЕМУП «Метрополитен» предписание до 29 сентября 2023 года отменить составленные в ходе проведения закупки протоколы, внести изменения в закупочную документацию, продлить срок подачи заявок и завершить процедуру проведения закупки в соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"»,
– сообщили в УФАС.
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