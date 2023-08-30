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В Екатеринбурге объявили общественные обсуждения строительства развязки на Амундсена
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявили о старте общественных обсуждений по поводу строительства новой развязки на пересечении Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева с улицей Амундсена в Академическом районе.
Проект предполагает, что двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять съездов. Под путепроводом хотят проложить два дублера, на которых автомобилисты смогут развернуться. Таким образом Объездная дорога станет четырех полостной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков – по три в каждую сторону. Это должно будет снизить нагрузку на дорогах.
Проект предполагает, что двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять съездов. Под путепроводом хотят проложить два дублера, на которых автомобилисты смогут развернуться. Таким образом Объездная дорога станет четырех полостной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков – по три в каждую сторону. Это должно будет снизить нагрузку на дорогах.
«Эстакада позволит жителям Академического района беспрепятственно и быстро оказываться в центре уральской столицы даже в часы-пик. Одновременно с этим появление нового транспортного узла значительно усилит роль Объездной дороги в УДС уральской столицы»,
– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Фото: проектная документация
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