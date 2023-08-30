В Екатеринбурге объявили общественные обсуждения строительства развязки на Амундсена

– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.

«Эстакада позволит жителям Академического района беспрепятственно и быстро оказываться в центре уральской столицы даже в часы-пик. Одновременно с этим появление нового транспортного узла значительно усилит роль Объездной дороги в УДС уральской столицы»,