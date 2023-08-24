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«Уральским авиалиниям» могут выделить деньги на выкуп импортных самолетов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» могут получить деньги на выкуп импортных самолетов. Авиакомпания предварительно согласовала с Минтрансом выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение западных бортов в свою собственность.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, авиаперевозчик планирует купить 19 самолетов. Сейчас они находятся в реестрах Бермуд и Ирландии, из-за чего полеты на этих лайнерах за рубеж ограничены. По оценке аналитика канала «Мои инвестиции» Елены Сахновой, 19 Airbus «Уральских авиалиний» могут оцениваться в 28-33 миллиардов рублей.
В пресс-службе авиакомпании комментировать выкуп импортных самолетов не стали. По данным издания, о выделении средств на выкуп бортов также предварительно договорились «Аэрофлоту» и iFly.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, авиаперевозчик планирует купить 19 самолетов. Сейчас они находятся в реестрах Бермуд и Ирландии, из-за чего полеты на этих лайнерах за рубеж ограничены. По оценке аналитика канала «Мои инвестиции» Елены Сахновой, 19 Airbus «Уральских авиалиний» могут оцениваться в 28-33 миллиардов рублей.
В пресс-службе авиакомпании комментировать выкуп импортных самолетов не стали. По данным издания, о выделении средств на выкуп бортов также предварительно договорились «Аэрофлоту» и iFly.
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