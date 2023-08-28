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ФАС разрешила властям Екатеринбурга подписать контракт на благоустройство берега Исети
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу московской компании «Лидер» по поводу итогов конкурса на благоустройство набережной Исети и разрешила администрации Екатеринбурга подписать контракт.
Речь идет о тендере на благоустройство участка набережной Исети от улицы Куйбышева до ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского. Конкурс выиграло Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), вызвавшееся выполнить контракт за 1 200 332 167 рублей. Другая компания, название которой не раскрывается, предложила цену на 2000 рублей меньше, но проиграла.
Московская компания была уверена, что администрация Екатеринбурга нарушила его права и законные интересы. Однако комиссия, изучив вопрос, решила, что действия уполномоченного органа не противоречат требованиям закона о контрактной системе.
Еще одним доводом было то, что заявитель на заседании комиссии не появился и не предоставил каких-либо документов или сведений, которые могли бы подтвердить доводы жалобы.
Речь идет о тендере на благоустройство участка набережной Исети от улицы Куйбышева до ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского. Конкурс выиграло Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), вызвавшееся выполнить контракт за 1 200 332 167 рублей. Другая компания, название которой не раскрывается, предложила цену на 2000 рублей меньше, но проиграла.
Московская компания была уверена, что администрация Екатеринбурга нарушила его права и законные интересы. Однако комиссия, изучив вопрос, решила, что действия уполномоченного органа не противоречат требованиям закона о контрактной системе.
Еще одним доводом было то, что заявитель на заседании комиссии не появился и не предоставил каких-либо документов или сведений, которые могли бы подтвердить доводы жалобы.
«Комиссия решила признать жалобу ООО "Лидер" необоснованной. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия»,
– говорится в карточке жалобы.
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