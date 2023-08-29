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На Среднеуральском медеплавильном заводе новую световую сигнализацию
Фото: пресс-служба СУМЗ
В Ревде в ремонтно-механическом цехе Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) устанавливают новую световую сигнализацию «АНДОН», которая умеет визуально сообщать работникам о проблеме, если она возникнет на предприятии.
В данный момент «АНДОН» тестируют на трех эталонных рабочих местах. Далее световую сигнализацию свяжут с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. Это позволит время на реагирование – специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.
По мнению заместителя главного инженера – руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности – Юрия Ладейщикова, новая сигнализация исключит принятие неверного решения работниками, что снижет вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, а вместе с тем минимизирует возникновение рисков во время работы.
«"АНДОН" в переводе с японского — лампа. На станке установлены три сигнальные лампочки, как на светофоре. У каждого цвета — своя индикация. Зеленый — работа ведется в штатном режиме. Желтый — не хватает сырья или материалов. Красный — внеплановая остановка, поломка оборудования»,
– объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе предприятия.
В данный момент «АНДОН» тестируют на трех эталонных рабочих местах. Далее световую сигнализацию свяжут с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. Это позволит время на реагирование – специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.
По мнению заместителя главного инженера – руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности – Юрия Ладейщикова, новая сигнализация исключит принятие неверного решения работниками, что снижет вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, а вместе с тем минимизирует возникновение рисков во время работы.
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