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В Красноуральском «Святогоре» ведется капитальный ремонт отражательной печи №2
Фото: пресс-служба «Святогора»
В Красноуральске на градообразующем металлургическом предприятии «Святогор» ведется капительный ремонт отражательной печи №2, являющейся уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе медеплавильного комбината, к эксплуатации находится только одна отражательная печь, пока вторая в это время находится в длительном ремонте или на разогреве.
Межремонтный период печи, находящейся на реконструкции, составил 12 месяцев. После того как ее остановили, она находилась на охлаждении в течение месяца, после чего специалисты разобрали огнеупорную кладку, а также провели разбивку и удаление настыли. Параллельно с этим работники металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата и изготовили силами ремонтно-механического завода «Святогора» необходимые металлоконструкции.
После этого специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой» приступили к устройству фундамента печи. На текущий день работы завершены на 50%. Когда все будет готово, работники смогут приступить к огнеупорной укладке. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1 300 тонн огнеупорного кирпича.
Кроме этого, они уже заменили шесть колонн – основных несущих конструкций агрегата – и проводят монтаж специальных пятовых балок – металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи.
Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе медеплавильного комбината, к эксплуатации находится только одна отражательная печь, пока вторая в это время находится в длительном ремонте или на разогреве.
Межремонтный период печи, находящейся на реконструкции, составил 12 месяцев. После того как ее остановили, она находилась на охлаждении в течение месяца, после чего специалисты разобрали огнеупорную кладку, а также провели разбивку и удаление настыли. Параллельно с этим работники металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата и изготовили силами ремонтно-механического завода «Святогора» необходимые металлоконструкции.
«Первым делом было расчищено пространство для возведения нового плавильного агрегата. Кроме того, после осмотра состояния внутренних конструкций было принято техническое решение о демонтаже фундамента передней стены»,
– рассказал старший мастер плавильного отделения металлургического цеха АО «Святогор» Вадим Гладких.
После этого специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой» приступили к устройству фундамента печи. На текущий день работы завершены на 50%. Когда все будет готово, работники смогут приступить к огнеупорной укладке. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1 300 тонн огнеупорного кирпича.
Кроме этого, они уже заменили шесть колонн – основных несущих конструкций агрегата – и проводят монтаж специальных пятовых балок – металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи.
Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года.
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