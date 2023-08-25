В Красноуральском «Святогоре» ведется капитальный ремонт отражательной печи №2





– рассказал старший мастер плавильного отделения металлургического цеха АО «Святогор» Вадим Гладких. «Первым делом было расчищено пространство для возведения нового плавильного агрегата. Кроме того, после осмотра состояния внутренних конструкций было принято техническое решение о демонтаже фундамента передней стены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноуральске на градообразующем металлургическом предприятии «Святогор» ведется капительный ремонт отражательной печи №2, являющейся уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе медеплавильного комбината, к эксплуатации находится только одна отражательная печь, пока вторая в это время находится в длительном ремонте или на разогреве.Межремонтный период печи, находящейся на реконструкции, составил 12 месяцев. После того как ее остановили, она находилась на охлаждении в течение месяца, после чего специалисты разобрали огнеупорную кладку, а также провели разбивку и удаление настыли. Параллельно с этим работники металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата и изготовили силами ремонтно-механического завода «Святогора» необходимые металлоконструкции.После этого специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой» приступили к устройству фундамента печи. На текущий день работы завершены на 50%. Когда все будет готово, работники смогут приступить к огнеупорной укладке. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1 300 тонн огнеупорного кирпича.Кроме этого, они уже заменили шесть колонн – основных несущих конструкций агрегата – и проводят монтаж специальных пятовых балок – металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи.Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года.