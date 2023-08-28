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Жителям Академического пообещали построить новую развязку на ЕКАД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для жителей Академического района Екатеринбурга хотят построить новую развязку на ЕКАД. Для этого в региональном Управлении дорог планируют продлить улицу Амундсена.
По данным портала «Е1», этот проект уже согласовали. Его предоставила компания-застройщик, в которой также подтвердили информацию о разработке проекта развязки.
Закончить работу над проектом обещают к концу 2023 года.
По данным портала «Е1», этот проект уже согласовали. Его предоставила компания-застройщик, в которой также подтвердили информацию о разработке проекта развязки.
Закончить работу над проектом обещают к концу 2023 года.
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