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Красноуральский «Святогор» успешно прошел проверку на соответствие международным стандартам
Фото: пресс-служба «Святогор»
Градообразующее предприятие Красноуральска АО «Святогор» успешно прошло проверку на соответствие международным стандартам и получило положительное заключение по результатам ресертификационного аудита действующих систем менеджмента.
Проверку проводили специалисты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» из Санкт-Петербурга с 22 по 24 августа. За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13-ти подразделений предприятия.
Как рассказал специалист Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Станислав Мухин, в ходе проверки они отметили результаты действия системы в трехгодичном цикле, а также собрали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода.
В числе положительных примеров эксперты отметили меры, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала. В том числе минуты и контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и другое. Также аудиторы высоко оценили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми они побеседовали во время проверки.
Итоги аудита подвели 24 августа на очном совещания с руководителями подразделений во главе с генеральным директором АО «Святогор» Дмитрием Тропниковым, в ходе которого эксперты сообщили об успешном прохождении ресертификации.
Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО «Святогор» новых сертификатов соответствия на трехлетний период.
Вернуться на градообразующее предприятие Красноуральска аудиторы должны будут через год. На август 2024 года запланирован инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента.
Проверку проводили специалисты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» из Санкт-Петербурга с 22 по 24 августа. За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13-ти подразделений предприятия.
Фото: пресс-служба «Святогор»
«В каждом из них аудиторы не только беседовали с персоналом и руководством, но и знакомились с имеющейся документацией, наблюдали за производственной деятельностью с целью получения свидетельств аудита и оценки соответствия деятельности подразделений требованиям международных и национальных стандартов»,
– рассказали в пресс-службе предприятия.
Как рассказал специалист Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Станислав Мухин, в ходе проверки они отметили результаты действия системы в трехгодичном цикле, а также собрали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода.
В числе положительных примеров эксперты отметили меры, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала. В том числе минуты и контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и другое. Также аудиторы высоко оценили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми они побеседовали во время проверки.
Фото: пресс-служба «Святогор»
Итоги аудита подвели 24 августа на очном совещания с руководителями подразделений во главе с генеральным директором АО «Святогор» Дмитрием Тропниковым, в ходе которого эксперты сообщили об успешном прохождении ресертификации.
Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО «Святогор» новых сертификатов соответствия на трехлетний период.
Вернуться на градообразующее предприятие Красноуральска аудиторы должны будут через год. На август 2024 года запланирован инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента.
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