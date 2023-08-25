Красноуральский «Святогор» успешно прошел проверку на соответствие международным стандартам

Фото: пресс-служба «Святогор»





– рассказали в пресс-службе предприятия. «В каждом из них аудиторы не только беседовали с персоналом и руководством, но и знакомились с имеющейся документацией, наблюдали за производственной деятельностью с целью получения свидетельств аудита и оценки соответствия деятельности подразделений требованиям международных и национальных стандартов»,

Фото: пресс-служба «Святогор»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Градообразующее предприятие Красноуральска АО «Святогор» успешно прошло проверку на соответствие международным стандартам и получило положительное заключение по результатам ресертификационного аудита действующих систем менеджмента.Проверку проводили специалисты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» из Санкт-Петербурга с 22 по 24 августа. За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13-ти подразделений предприятия.Как рассказал специалист Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Станислав Мухин, в ходе проверки они отметили результаты действия системы в трехгодичном цикле, а также собрали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода.В числе положительных примеров эксперты отметили меры, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала. В том числе минуты и контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и другое. Также аудиторы высоко оценили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми они побеседовали во время проверки.Итоги аудита подвели 24 августа на очном совещания с руководителями подразделений во главе с генеральным директором АО «Святогор» Дмитрием Тропниковым, в ходе которого эксперты сообщили об успешном прохождении ресертификации.Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО «Святогор» новых сертификатов соответствия на трехлетний период.Вернуться на градообразующее предприятие Красноуральска аудиторы должны будут через год. На август 2024 года запланирован инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента.