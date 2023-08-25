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Красноуральский «Святогор» успешно прошел проверку на соответствие международным стандартам

14.18 Вторник, 29 августа 2023
Фото: пресс-служба «Святогор»
Градообразующее предприятие Красноуральска АО «Святогор» успешно прошло проверку на соответствие международным стандартам и получило положительное заключение по результатам ресертификационного аудита действующих систем менеджмента.

Проверку проводили специалисты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» из Санкт-Петербурга с 22 по 24 августа. За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13-ти подразделений предприятия.


Фото: пресс-служба «Святогор»


«В каждом из них аудиторы не только беседовали с персоналом и руководством, но и знакомились с имеющейся документацией, наблюдали за производственной деятельностью с целью получения свидетельств аудита и оценки соответствия деятельности подразделений требованиям международных и национальных стандартов»,

– рассказали в пресс-службе предприятия.


Как рассказал специалист Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Станислав Мухин, в ходе проверки они отметили результаты действия системы в трехгодичном цикле, а также собрали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода.

В числе положительных примеров эксперты отметили меры, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала. В том числе минуты и контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и другое. Также аудиторы высоко оценили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми они побеседовали во время проверки.


Фото: пресс-служба «Святогор»


Итоги аудита подвели 24 августа на очном совещания с руководителями подразделений во главе с генеральным директором АО «Святогор» Дмитрием Тропниковым, в ходе которого эксперты сообщили об успешном прохождении ресертификации.

Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО «Святогор» новых сертификатов соответствия на трехлетний период.

Вернуться на градообразующее предприятие Красноуральска аудиторы должны будут через год. На август 2024 года запланирован инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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