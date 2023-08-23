С 3 октября возобновятся прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа. Улететь в курортный штат на юго-западе Индии из столицы Урала можно будет уже 3 октября.Как сообщает пресс-служба Кольцово, перелеты будут выполняться трижды в неделю на лайнерах Boeing 737-800. Согласно расписанию, из Екатеринбурга самолеты будут вылетать в 23.50 по вторникам и субботам и в 22.00 по пятницам. Из Индии – в 08.05 по средам и воскресеньям и в 6.35 по субботам.Время перелета по этому маршруту составляет около семи часов.Ранее «Аэрофлот» выполнял перелеты из уральской столицы в Гоа до 30 марта 2023 года. В преддверии осенне-зимнего туристического сезона рейс решили вернуть.