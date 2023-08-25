В Екатеринбурге ожидают рекордных продаж квартир из-за увеличения ключевой ставки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прогнозируется рекордные продажи квартир на фоне увеличения Центробанком ключевой ставки. Ожидается, что количество проданных квартир в новостройках может достигнуть 2500, или 120 тысяч квадратных метров в месяц, что на 150% больше, чем год назад.Такого показателя местные девелоперы могут достигнуть уже по итогам июля. Точный результат будет известен, когда пройдут все регистрационные процессы Росреестра, однако уже сейчас у экспертов складывается мнение, что этот показатель станет рекордом с начала года, пишет 66.RU со ссылкой на аналитиков сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив.РФ».По мнению руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксении Чернецкой, рост ключевой ставки спровоцировал спрос на новостройки со стороны покупателей, уже получивших одобрение на ипотеку по прежним ставкам. Также спрос может быть обусловлен страхом перед очередным повышением цен, девальвацией, ростом инфляции, изменением условий кредитования и ставок по ипотеке. Также причиной является объявленный срок завершения государственных программ льготного ипотечного кредитования.Ксения Чернецкая также отмечает, что продажи в июле 2023 года превышают аналогичный показатель 2021 года почти на 40%, однако заявить, что рынок вернулся к показателям, которые были до февраля 2022 года, пока нельзя.Говорить о том, что рынок превысит показатели 2021 года, можно будет в случае положительной динамики последнего квартала 2023 года, прогнозы по которой сейчас являются спорными.