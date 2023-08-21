Возрастное ограничение 18+
Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Льготный проезд для студентов и школьников по Свердловской железной дороге снова начнет действовать с первого сентября. Правда, не все студенты получат такое право – скидка предоставляется только очникам. И действовать они будут на электрички, «Ласточки» и «Орланы». На другие типы жд-транспорта придется раскошеливаться как обычно.
Купить билеты на транспорт СвЖД можно со справкой из школы (для школьников), и со студенческим, продленным на год.
Отмечается, что льготные билеты будут доступны с первого сентября по 15 июня 2024 года во всех кассах и в приложении РЖД, но прежде чем оформлять в приложении, придется всё-таки посетить кассу как минимум один раз, взяв с собой студенческое или справку из школы и, почему-то, СНИЛС, указывается в сообщениях о льготах.
Купить билеты на транспорт СвЖД можно со справкой из школы (для школьников), и со студенческим, продленным на год.
Отмечается, что льготные билеты будут доступны с первого сентября по 15 июня 2024 года во всех кассах и в приложении РЖД, но прежде чем оформлять в приложении, придется всё-таки посетить кассу как минимум один раз, взяв с собой студенческое или справку из школы и, почему-то, СНИЛС, указывается в сообщениях о льготах.
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