Испытание новой вакцины для свиней обсудили эксперты в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На базе Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели совещание на тему клинических испытаний новой живой вакцины, которую планируется использовать в свиноводстве.В совещании в по видеосвязи участвовали завлабораторией профилактики болезней свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Бирюченков, заместитель начальника Свердловского отдела инспекции Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Банникова и представители сельхозорганизации, участвующей в испытаниях вакцины.Вакцину создает ФГБУ «ВНИИЗЖ», изготовитель ветеринарных препаратов для всех видов продуктивных животных.Вакцина, как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», хорошо зарекомендовала себя в хозяйствах производителей из других регионов России. В настоящее время клинические испытания ведут на базе свиноводческой компании, чье производство расположено в Пермском крае.Участники совещания получили подробные данные на тему применения и хранения вакцины. Определены планы, задания и схемы проведения вакцинации, даны пояснения по вопросам, которые волнуют представителей сельхозпредприятия.Как отметили в Свердловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», замещение западных вакцин российскими аналогами является одним из наиболее актуальных вопросов, интерес представителей сельхоз-производств повышен на фоне изменений закона «Об обращении лекарственных средств».