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Красноуральский «Святогор» в первом полугодии направил около 70 миллионов на соцпроекты
Фото: пресс-служба «Святогор»
В Красноуральске градообразующее металлургическое предприятие «Святогор» в первом полугодии направило около 70 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов.
Большая часть средств – 38,4 миллиона рублей – были направлены на реализацию совместных с администрацией города программ. В том числе проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском городском округе, покупка оборудования для спортшколы и малых игровых форм в Североуральске, поддержка теннисной секции в спортшколе «Синегорец», ремонт стадиона «Юность», реконструкция системы водоснабжения и замена окон в школах №1 и №20 в поселке Баранчинский. Кроме этого, на эти средства были восстановлены мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне.
Еще свыше 12 миллиона рублей предприятие вложило в детское направление. Так, например, детские сады получили финансирование детского питания в размере 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, с 2011 года «Святогор» принимает активное участие в программе «Здоровый ребенок», в рамках которой дети работников предприятия получают консультативную медицинскую помощь. На это за первое полугодие было выделено 2,3 миллиона рублей.
В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске, а также на поддержку секции настольного тенниса МАУ ДС «Молодость». Там в настоящее время занимаются около 120 детей от 5 до 16 лет.
Еще 7 миллионов было направлено на поддержку неработающих пенсионеров предприятия. Эти средства пошли на оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около полутора тысяч человек, а также на выделение путевок в ведомственный санаторий-профилакторий.
Как отмечает директор по общественным вопросам предприятия Юрий Мурзаев, помимо помощи городу по благотворительным программам, они выделяют средства и на другие добрые дела. В числе таких ремонт крыльца Красноуральской стоматологической поликлиники, на который было выделено порядка 900 тысяч рублей.
Большая часть средств – 38,4 миллиона рублей – были направлены на реализацию совместных с администрацией города программ. В том числе проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском городском округе, покупка оборудования для спортшколы и малых игровых форм в Североуральске, поддержка теннисной секции в спортшколе «Синегорец», ремонт стадиона «Юность», реконструкция системы водоснабжения и замена окон в школах №1 и №20 в поселке Баранчинский. Кроме этого, на эти средства были восстановлены мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне.
Еще свыше 12 миллиона рублей предприятие вложило в детское направление. Так, например, детские сады получили финансирование детского питания в размере 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, с 2011 года «Святогор» принимает активное участие в программе «Здоровый ребенок», в рамках которой дети работников предприятия получают консультативную медицинскую помощь. На это за первое полугодие было выделено 2,3 миллиона рублей.
«Еще одна традиция "Святогора" – поддержка и развитие спортивных объектов. За шесть месяцев этого года градообразующее предприятие Красноуральска потратило на эти цели около 8 миллионов рублей»,
– отметили в пресс-службе предприятия.
В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске, а также на поддержку секции настольного тенниса МАУ ДС «Молодость». Там в настоящее время занимаются около 120 детей от 5 до 16 лет.
Еще 7 миллионов было направлено на поддержку неработающих пенсионеров предприятия. Эти средства пошли на оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около полутора тысяч человек, а также на выделение путевок в ведомственный санаторий-профилакторий.
«Ежегодно металлургическое предприятие поддерживает учреждения культуры городского округа Красноуральска. На эти цели в первом полугодии 2023 года было израсходовано свыше 2 миллионов рублей. В рамках благотворительной программы были профинансированы ремонты внутренних помещений МАУ ДК "Металлург", а также выделены средства на развитие творческих коллективов данного культурного центра»,
– подчеркнули в «Святогоре».
Как отмечает директор по общественным вопросам предприятия Юрий Мурзаев, помимо помощи городу по благотворительным программам, они выделяют средства и на другие добрые дела. В числе таких ремонт крыльца Красноуральской стоматологической поликлиники, на который было выделено порядка 900 тысяч рублей.
«Это наш город, и мы хотим, чтобы здесь открывались возможности для каждого, чтобы Красноуральск был местом, где комфортно и уютно жить и металлургам, и горожанам»,
– отметил Юрий Мурзаев.
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